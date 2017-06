Apparaten geschonken door Kosmos Energy Suriname aan FTeW. (Foto: Raoul Lith)





De richting delfstofproductie van de Faculteit der Technologische Wetenschappen (FTeW) heeft labmateriaal en equipment ontvangen. Kosmos Energy Suriname heeft maandag formeel deze spullen overgedragen. “Studenten hoeven hun samples niet weg te sturen om zo te kunnen af te studeren. Lokale bedrijven kunnen nu ook hier in het laboratorium hun samples brengen om verschillende analyses te laten maken,” zegt Mike Resomardono, External Affairs Manager van Kosmos Energy. Volgens hem was het laboratorium een tijdje gesloten. “Wij hebben dit gezien en hebben besloten om zo de gemeenschap te helpen”.Dit project heeft een waarde van US$ 56.600 en bestaat onder andere uit kleine ovens, zeefjes, weegschalen, microscopen, tintesters en andere labaccessoires. Resomardono zegt dat de studierichting in lijn is met het vakgebied van het bedrijf. ”Onze specialiteit is het vinden van olie en gas in gebieden waar er nog niet is gevonden: ‘frontier areas’. En we willen de geest daarvan stimuleren bij de opkomende geologen van Suriname,” meent de Kosmos manager. Als voorbeeld noemt hij de exploratie voor de kust waarbij er bij de boringen verschillende analyses nodig zijn.Richtingscoördinator Theo Wong is blij dat er een goede samenwerking bestaat met het bedrijfsleven. “Wij voorzien de samenleving in Suriname van kundige geologen. Als je dat wil doen, moet je wel de goede middelen hebben om dat te bereiken. Zoals u weet is onze universiteit vrij armlastig. Dus we moeten het hebben van hulp van het bedrijfsleven,” zegt Wong. Volgens hem werkt dat best prima omdat de studenten voor dezelfde bedrijven gaan werken. Het bedrijfsleven heeft dan ook het voordeel bij dat het goed opgeleide mensen in dienst neemt van onze universiteit. Hoewel het om basis equipment gaat dat de universiteit heeft ontvangen, kunnen na bijna dertig jaren weer zulke testjes gedaan zullen worden.Raoul Lith