In de rtv hebben verder zitting: Borger Breeveld, Derrick Kammeron, Shantal Budel en Carla van Dijk. De vorige raad onder leiding van Vivian Gordon is ontbonden. Ook Limburg maakt geen deel meer uit van de nieuwe raad. De voordrachten zijn gedaan door het NII.Deze week zal een nieuwe directeur voor de STVS worden voorgedragen bij de rvt. Deze voordracht wordt gedaan door NII. Shurly Lackin die enige tijd belast was met de leiding bij STVS, zal elders worden ingezet, zegt Limburg. Hij merkt op dat de STVS met de nieuwe leiding een nieuw tijdperk zal inluiden.