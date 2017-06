Op 4 oktober van het afgelopen jaar heeft het meisje aan haar zus verteld dat zij vanaf haar negende tot haar dertiende jaar seksueel misbruikt werd door de stiefvader. De zus deed een aangifte tegen de stiefvader. De man had het meisje indertijd met de dood bedreigd. Ze mocht het aan niemand vertellen. De man bracht het kind op een afgelegen plek in zijn busje en misbruikte haar. Ze werd op verschillende plekken misbruikt. Te Kwatta, Leiding, Cabendadorp en Flora. Denny S. blijft erbij zijn minderjarige stiefdochter niet misbruikt te hebben. Volgens hem heeft hij al 23 jaren lang een relatie met de moeder van het kind. Hij weet niet waarom het meisje hem bezwaart. Hij heeft de kinderen nooit naar school gebracht. Ook zou hij nooit met een houwer achter ze aangerend zijn.Volgens het meisje was ze nog acht jaar oud toen haar stiefvader haar in de badkamer verkrachtte. Hij liet haar en de overige kinderen baden. Hij deed de broeken die de kinderen aanhadden over hun gezicht en verkrachtte haar in hun bijzijn. Ze werd bedreigd door de stiefvader. Ze had het gebeurde aan twee klasgenoten verteld. Denny S. zou volgens het slachtoffer haar moeder en haar vermoorden indien zij iets rond zou vertellen.De moeder verklaarde dat de verdachte haar en de kinderen meerdere malen geslagen heeft. Hij was boos toen hij merkte dat het slachtoffer een relatie met de buurjongen had. Hij pakte toen een houwer en rende achter de kinderen aan. Het slachtoffer wilde niet met de moeder praten, maar besloot met haar zus erover te praten. De jongere kinderen vertelden de moeder dat wanneer de vader hen bracht om te wandelen, hij het busje in het bos parkeerde. De overige kinderen zette hij op het dak van het voertuig, terwijl hij met het slachtoffer alleen in het busje achterbleef. Ze voelden de wagen schudden. Na enige tijd zagen ze het slachtoffer huilen. De verdachte zette de moeder en het slachtoffer vaker uit huis. De schoolgenoten zijn ook bij proces-verbaal gehoord. Beiden hebben bevestigd dat het slachtoffer hen over het feit verteld had.De officier van justitie voerde aan dat er wel sprake is van dwang. De verdachte heeft geen enkel moment rekening gehouden dat hij stiefvader van het kind was. Daarnaast is het slachtoffer nog een kind: niet opgewassen tegen het veelvuldige bedreigen. Uit verklaringen van diverse getuigen blijkt dat de verdachte agressief is. Daarnaast zijn de verklaringen van het slachtoffer gedetailleerd en ze komen geloofwaardig over. De verklaringen van het kind worden ondersteund door diverse getuigen. Op 10 juli zal advocaat, Renushka Gangaram Panday, haar pleidooi houden.Wanita Ramnath