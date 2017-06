Leerlingen van de Hendrikschool krijgen informatie over SDG's.





Twintig leerlingen van de Hendrikschool zijn maandag onderricht en bewust gemaakt over de Sustainable Development Goals (SDG’s). Dit gebeurde bij de UN corner in het CCS Bibliotheek. Vrijwilligers van Suricorps for Development, die geruggensteund worden door het ministerie van Regionale Ontwikkeling en medewerkers van UN House Suriname, hebben deze sessie verzorgd.In een twee uren durende sessies zijn de leerlingen op een interactieve manier beziggehouden. Ook jeugdparlementariër Mudji Amatdaklan van Marowijne, die vrijwilliger is bij Suricorps, heeft meegedaan met dit project. Eerst werd verteld over de Verenigde Naties en over het werk van Suricorps. Het doel van de sessie was 'awareness van de 17 SDG’ s'. Er werd in groepjes een kwartetspel gespeeld door de leerlingen. Het spel is als ondersteuning om de doelen beter te begrijpen. De afdeling Internationale Betrekkingen van het ministerie van Regionale Ontwikkeling heeft gezorgd voor het materiaal. Dit materiaal is samen met de UNDP ontwikkeld.Volgens Orgine Renfurm, UN Coordination Assistant, is de sessie speciaal ingericht voor deze groep. "We hebben de doelen met ondersteuning van Suricorps overgebracht op het niveau van de leerlingen. Wij zijn van plan om meerdere sessies te organiseren", zegt Renfurm. Tanja Alken, project coördinator bij Suricorps, zegt blij te zijn met de samenwerking. Zij deelt mee dat de leerlingen na de sessie voorzien zijn van materiaal waar onder meer de SDG’s staan uitgebeeld. De leerlingen hebben zichtbaar genoten van de dag en waren blij me de informatie en de kennis die hen is bijgebracht.In augustus 2015 bereikten 193 landen een akkoord over de SDG’S die uit 17 doelstellingen bestaan. De gedachtegang achter de SDG’s is om vóór 2030 een einde te maken aan alle vormen van armoede, de planeet te beschermen en ervoor te zorgen dat alle mensen genieten van vrede en voorspoed. De SDG’s worden gezien als een reeks van doelstellingen voor de toekomstige internationale ontwikkeling. Ze zijn opgesteld door de Verenigde Naties en vervangen de Millenniumdoelstellingen die eind 2015 zijn vervallen.