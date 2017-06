Standenlijst Hoofdklasse SVB. West United staat aan kop.





Santos was zaterdag bij Acoconut op bezoek in Brokopondo. Op een heel slecht bespeelbaar voetbalveld heeft Santos een voetbal pakslaag gekregen van Acoconut, die met maar liefs 6-0 won. De doelpuntenmakers bij Acoconut waren, Enundie Gatonie die in de 6e minuut zijn ploeg op 1-0 bracht. In de 22e minuut was het Nawalka Tooy die de stand tilde naar 2-0. Drie minuten daarna was het Rocky Poeketi die de stand opschroefde naar 3-0, wat ook de ruststand bleek te zijn.In de tweede speelperiode was het spelbeeld het zelfde. In de 63e minuut bracht Rocky Poeketi de score op 4-0. De topscoorder van hoofdklase Nawalka Tooy maakte in de 82e en 84e het vijfde en zesde doelpunt voor Acoconut, en bepaalde de eindstand op 6-0. Het spel van Santos was helemaal niet herkenbaar doordat de ploeg niet kon combineren op het veld. De spelers moesten het doen met lange ballen. Dit was duidelijk niet het gebruikelijke spel van Santos, vooral omdat de spelers van Acoconut fysiek sterker zijn dan de jonge teamleden van Santos.Zondagmiddag had Caravan, Papatam op bezoek. Papatam won de wedstrijd met 4-0. Slee Jr won met 5-1 van Boma Stars.Bij de wedstrijd tussen Papatam tegen Slee Jr. kunnen geen van de twee ploegen zich een gelijkspel permitteren om zich gelijk te plaatsen voor Topklasse. Bij een gelijke stand, komt Slee Jr. op 31 punten terwijl Papatam dan strandt op 30. Bij winst staat Slee Jr. dan op 33 punten. Acoconut speelt tegen Tahitie en moet winnen om op 31 punten te komen. Ook Santos moet winnen van Flora om de 31 punten te kunnen behalen. Speelt Slee Jr gelijk dan zal er een drie of een vierhoek afgewerkt moeten worden om te bepalen wie kampioen wordt van de Hoofdklasse.Edgar van Genderen