Arturo P. (25) wordt de moord op Maria Martins Silva Da Silva (53) en Melvin Fraser (31) in het Oelemariegebied ten laste gelegd. Het drama voltrok zich op 28 juni van het afgelopen jaar. De man blijft erbij dat hij geen van de moorden heeft gepleegd. Met Maria had hij een relatie van een maand. Fraser raakte dodelijk gewond tijdens een worsteling op die bewuste dag. Arturo P. weet niet hoe het komt dat de man werd geraakt. Officier van justitie (ovj), Shanta Mahadew, achtte gekwalificeerde doodslag en moord bewezen. Zij eiste levenslange gevangenisstraf tegen de verdachte.De verdachte wordt bijgestaan door raadslieden Irvin Kanhai en Arjen Ramlakhan. De politie kreeg een melding binnen van de moord op Fraser. Ook vernam zij dat Arturo P. het bos ingevlucht was met een five shooter. Volgens een aangeefster had de verdachte zonder toestemming haar buitenboordmotor en een houten boot weggenomen. Daarmee was hij gevlucht. Een getuige had verklaard dat de verdachte op zijn boot geschoten had. De hagelinslagen waren duidelijk zichtbaar. Een andere getuige verklaarde dat de verdachte en Fraser langer dan een maand mot met elkaar hadden. Arturo P. had eerst de leiding over de security, maar die functie was hij kwijtgeraakt. Het ontzielde lichaam van Fraser werd in het kamp aangetroffen.Iets verder in een ander kamp werd het ontzielde lichaam van Da Silva gevonden. De vrouw lag naakt op haar rug in het bed. Haar benen waren vastgebonden aan kleine balken van het bed. Haar gezicht was afgedekt met kledingstukken. Het lichaam vertoonde onderhuidse bloedingen en zij had diverse bijtverwondingen. Haar voorhoofd had een barstwond. Ook haar hals was donkerrood. Zij werd door verstikking om het leven gebracht. Fraser stierf door bloedverlies als gevolg van de opgelopen verwonding aan de rechterborst.Volgens de echtgenoot van Da Silva werkten hij en zijn vrouw als operator en kokkin. Volgens de man was Da Silva geen sekswerker. De verdachte was voorganger en Da Silva was christen. Arturo P. had verklaard dat de vrouw voor hem en nog andere mannen in het gebied kookte. Op die bewuste dag had hij een afspraak met haar. Hij ging met een ATV naar het kamp van de vrouw. Hij had wat alcohol op, maar was niet dronken. Hij wist wel wat hij deed, beweerde hij. Terwijl hij seks met haar bedreef, zou hij een black out hebben gekregen en kwam pas rond 6.00 uur in de ochtend bij. Hij zag dat Maria niet meer leefde. De voeten van Maria waren aan het bed vastgemaakt. Zij was verkracht. Volgens de ovj is de verdachte de laatste persoon geweest die bij Da Silva geweest was. Ze concludeert dat de verdachte de vrouw verkracht en vermoord heeft.De man wist niet wat hij moest doen. Hij ging naar de Oelemarierivier om na te denken. Toen hij bij de rivier zat, kwam Fraser daar aan, vertelt Arturo P. Hij zou de verdachte gepest hebben en gezegd hebben dat hij een sukkel is. Hij bleef maar pesten en ze raakten in een heftige discussie. De woordenwisseling eindigde in een worsteling. Fraser zou hem gestoken hebben in zijn hals. Hij zag dat de man in zijn borststreek was geraakt. Fraser kwam te overlijden. Bij de politie had de verdachte verklaard dat hij Fraser ontwapend had en hem daarna neerstak.Arturo P. had bij de politie verklaard dat dat hij Fraser driemaal gestoken had met een broodmes. In de omgeving van het kamp van Da Silva zijn er bloedsporen aangetroffen die vermoedelijk van Fraser waren. Er zou ook geworsteld zijn. Uit het psychiatrische rapport blijkt dat de verdachte niet aan een ziekelijke stoornis en of een gebrekkige ontwikkeling lijdt. Er kan wel sprake zijn van alcoholmisbruik.Het onderzoek van de politie heeft uitgewezen dat de verdachte de vrouw vermoedelijk heeft verkracht en haar gezicht heeft dichtgedrukt, waardoor zij is overleden. Melvin Fraser die de handelingen van de dader heeft gezien, is door de dader doodgestoken. Wijnhard hield de verdachte toen voor dat uit het onderzoek gebleken is dat Fraser in de omgeving van zijn woning is gedood. Daar lag het meeste bloed. Het vermoeden bestaat dat Fraser gezien heeft hoe Arturo P. de vrouw om het leven heeft gebracht. Op 10 juli zullen de raadslieden pleiten in deze zaak.Wanita Ramnath