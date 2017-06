Oud-president Ronald Venetiaan neemt afscheid van ex-minister Humphrey Hildenberg. (Foto's: René Gompers)





Namens het ministerie van Financiën sprak Adeline Wijnerman lovende woorden uit over Hildenberg. Zij heeft als de toenmalige directeur van het ministerie nauw met Hildenberg samengewerkt. Rusland roemde Hildenberg ook als een waardig lid van de NPS, die hij van 1987 tot 1992 in De Nationale Assemblee heeft vertegenwoordigd. Roy Shyamnarain die goed bevriend was met Hildenberg, lichtte ook een tipje van de sluier over veelzijdige persoon die heengegaan is. Hij wenste de vrouw van Hildenberg, Clea, zoon Henk, kleinkinderen en familie veel sterkte toe.Oud-president tevens gewezen NPS-voorzitter Ronald Venetiaan memoreerde dat Suriname drie termijnen heeft kunnen profiteren van de talenten van Hildenberg. Hij beheerde de geldtrommel van de Staat, in voor bestuurders, land en volk zeer moeilijke jaren. Hij moest in die periode steeds goed nagaan hoe de aanvragen van financiering te beoordelen op basis van beschikbare en te verwachten middelen beoordeeld moesten worden. 'De kreet sky is the limit is een illusie van slechte bestuurders', vindt Venetiaan.Venetiaan merkte op dat het pad van de oud-minister niet over rozen is gegaan. Hij heeft ook te maken gehad met openlijke tegenwerking, sabotage en corrupte medewerkers en particulieren. Hij heeft hen ook streng voor bestraffing voorgedragen. Hier op aarde wordt getreurd om het verlies, wat zijn prestaties betreft, "ga gerust in vrede. Daarboven zal er geen limiet zijn aan goeds dat je ten deel kan vallen." Venetiaan sprak de hoop uit dat het bewaarheid wordt wat in de advertenties staat. 'Als de klokken luiden, ben ik veilig thuis'.