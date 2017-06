Officier van justitie, Shanta Mahadew, eiste een gevangenisstraf van twee jaar onvoorwaardelijk onder aftrek van de tijd in voorarrest doorgebracht, een geldboete van SRD 5000 of een hechtenis van vier maanden. Carla M. kon niet stoppen met huilen. Advocaat John Ferdinand die de vrouw bijstond, voerde aan dat Carla M. psychisch ziek is. Zij is depressief en heeft enorm veel spijt. De raadsman benadrukte dat de vrouw gezondheidsproblemen heeft en dat deze strafeis erg zwaar bij haar aantikt. Hij vroeg de kantonrechter om acht te slaan op haar leeftijd. Daarnaast gebruikt de vrouw medicatie die in Suriname moeilijk verkrijgbaar is. Ze woont in Nederland, maar is vaker in Suriname voor langer verblijf.Een onderinspecteur van politie heeft een gesprek gevoerd met een psychiater die de vrouw behandeld had. Daarvan maakte hij een proces-verbaal van. Daarin gaf de ambtenaar te kennen, dat de vrouw volledig aangerekend kon worden voor het gepleegde feit. Ferdinand kon zijn ogen niet geloven dat zoiets gebeurd was. Hij vroeg de kantonrechter om voorbij te gaan aan dit proces-verbaal. De raadsman kon zich niet voorstellen dat een politieman een gesprek aangaat met de psychiater, zonder dat er een psychiatrisch rapport is opgevraagd. Ferdinand voerde aan dat er geen observaties zijn geweest, terwijl er medische conclusies getrokken worden.Wijnhard benadrukte dat ze het feit zeer ernstig vindt. Ook vindt zij dat het niet aannemelijk is dat de vrouw geen onderzoek heeft kunnen instellen om na te gaan of er drugs in de pakketten zaten. Volgens de kantonrechter zou de vrouw het beter moeten weten en zou zij geweigerd moeten hebben om de pakketten aan te nemen. Ze hield er rekening mee dat de vrouw depressief is en dat zij gezondheidsproblemen heeft.Wanita Ramnath