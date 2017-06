De kantonrechter voerde aan dat hij zijn minderjarig zusje niet op deze manier kan verzorgen. Hij zou juist het goede voorbeeld moeten geven. Officier van justitie, Shanta Mahadew, eiste celstraf van twaalf maanden waarvan vier voorwaardelijk onder aftrek van de tijd in voorarrest doorgebracht met een proeftijd van drie jaar en een geldboete van SRD 5000 of een hechtenis van vier maanden. Wijnhard week van de geldboete af, omdat de verdachte het geld niet zal kunnen betalen.Rodney S. vertelde dat hij in een mall aan het chillen was toen hij een zekere Mariska zag. Hij maakte kennis met haar en ze vertelde hem dat ze een vriend heeft. Maar, hij wilde ook haar ‘vriendje’ zijn. Zo begon hij met haar te praten en vroeg haar om hem te helpen uit zijn financiële nood. Ze zei dat het kan, maar dan moet hij iets voor haar doen. Een man bracht de bolletjes voor hem bij de Centrale Markt en hij moest ze op die bewuste dag inslikken. Mariska zou hem in Nederland ophalen en hij zou tussen de euro 1000-3000 verdienen. De kantonrechter voerde toen aan dat ze het verhaal niet geloofwaardig vindt.Wanita Ramnath