Veel landbouwers hebben grote arealen cassave geplant. De markt is verzadigd. Een hele zak cassave kost ongeveer SRD 120.





Op dit moment is cassave heel goedkoop omdat mensen enorme arealen hadden geplant, zegt Jogi. Hij merkt op dat veel landbouwers enthousiast de training gevolgd hebben en op grote schaal cassave hebben verbouwd. "Maar de beloften zijn niet waargemaakt. Dit was een enorme teleurstelling voor de landbouwers," voert de volksvertegenwoordiger aan.Jogi wil weten waar de cassave afgezet zal worden, wanneer Defensie de fabriek overneemt. Vorige keer is de mensen voorgehouden dat cassavemeel in Barbados afgezet zou worden. De parlementariër vindt dat de regering eerst verantwoording moet afleggen over het vorige project, waar de Staat zoveel geld in gestopt heeft.Het is volgens Jogi niet de taak van het Nationaal Leger om een cassavefabriek te draaien. Er komt veel meer bij kijken. Het Assembleelid maakte ook deel uit van een delegatie die het landbouwproject van Defensie bezocht heeft in Saramacca. Het Nationaal Leger is daar goed bezig, maar een cassavefabriek draaien is een andere zaak. Jogi denkt ook niet dat landbouwers staan te trappelen om cassave te gaan planten, met de slechte ervaring die ze achter de rug hebben.