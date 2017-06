Marcello Baumbach heeft zijn land vijf jaar als ambassadeur in Suriname gediend. (Foto: Raoul Lith)





Met Brazilië is er reeds sprake van een goede samenwerking op het gebied van onderwijs, de Centrale Bank, landbouw en defensie, zegt Baumbach in gesprek met Starnieuws. Hij was vijf jaar ambassadeur van Brazilië in Suriname. Hij is recent teruggekeerd naar zijn land, waar hij volgens hem een heel interessante uitdaging heeft gevonden. Hij zal als ondersecretaris voor strategische acties bij buitenlands beleid, defensie- en veiligheidsbeleid werken.“Onze rol als ambassadeur is om bruggen te bouwen en mensen samen te brengen. Soms kent men de gelegenheid die Brazilië heeft niet en omgekeerd weten Brazilianen niet over Suriname. Onze missie is om dat te veranderen. We zijn niet degene die direct werken, maar creëren werkgelegenheid voor anderen. De diplomaat zegt dat hij altijd prettig en met respect is behandeld in Suriname en het land zal missen. “Ik heb altijd gezegd dat ik me thuis voel in Suriname. Ik denk dat we veel gemeenschappelijke karakteristieke eigenschappen hebben.”De situatie in Brazilië is volgens hem momenteel heel erg, maar hij denkt dat de democratie ook heel sterk is. Brazilië zit in een politieke crisis en er is een groot schandaal wat betreft corruptie. “Deze elementen maken alles veel moeilijker”, echter zijn de instellingen in Brazilië volgens de diplomaat sterk en zal de Braziliaanse samenleving een manier vinden om er doorheen te komen. “De mensen zijn boos op de traditionele politici, en ze zullen hun redenen hebben”. Baumbach benadrukt echter dat alles zonder geweld moet gebeuren.João André de Oliveira de eerste secretaris neemt waar op de ambassade. Over twee maanden meldt de volgende ambassadeur zich aan.Raoul Lith