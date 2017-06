Andoisi is vrijdag aangetroffen op het wegdek met verwondingen op het lichaam. Hij was niet aanspreekbaar en was afgevoerd naar de Spoed Eisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. De volgende dag is de man overleden.De chauffeur van het betrokken voertuig had het slachtoffer in hulpeloze toestand achtergelaten. De politie vermoedt dat Andoisi van achteren is aangereden. Onderzoek van de politie in de directe omgeving van het incident heeft een spiegel met een donkerblauwe kleur opgeleverd. Het betrof een spiegel van een Audi-voertuig. De controlepost te Stolkertsijver die op de hoogte was gesteld, is twee dagen na de aanrijding, op zondag, erin geslaagd de bestuurder met het voertuig aan te houden toen deze de post wilde passeren.Het voertuig had een Franse kentekenplaat. De bestuurder heeft na verhoor toegegeven dat hij vrijdagavond iets zou hebben aangereden. Hij wist niet wat het was. Hij reed vanuit Moengo richting Meerzorg. De bestuurder, een Guyanees die werkt in Frans-Guyana, is aangehouden. Zijn Frans rijbewijs is ingevorderd, terwijl het lijk van Andoisi voor obductie in beslag is genomen.