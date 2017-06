Preet Bharara





Bharara zegt dat hij is ontslagen nadat hij weigerde een derde oproep te beantwoorden. Het Witte Huis heeft niet onmiddellijk gereageerd op de opmerkingen van Bharara.Trump’s voorganger Barack Obama had Bharara aangesteld. Hij was werkzaam als de hoogste federale aanklager in Manhattan. Bharara vertelt dat het erop leek dat Trump probeerde "een soort relatie te cultiveren " nadat zij elkaar eind 2016 ontmoetten. Maar hij vond het “ongepast” nadat Trump als president was aangetreden."Het aantal keren dat president Obama mij in zeven en een half jaar heeft gebeld, was nul," zegt hij. "Het aantal keren dat ik verwacht gebeld te worden door de president van de Verenigde Staten zou nul moeten zijn gezien de jurisdictie die verschillende mensen hadden."Het interview met Bharara komt dagen na de getuigenis van het voormalige hoofd van de FBI, James Comey, voor de Amerikaanse senaat. Trump heeft Comey in mei ontslagen. Volgens Comey had Trump hem om zekerheid van zijn loyaliteit gevraagd tijdens het diner van zijn inauguratie. De president heeft dit ontkend en heeft Comey - een vriend en voormalige collega van Bhahara - gebrandmerkt als "zeer laf" voor lekkende privégesprekken.