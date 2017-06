De politie zegt dat zij twee drugshandelaren heeft gearresteerd en de stulpjes die drugsverslaafden hadden opgezet op het Princess Isabel Square, heeft verwijderd. (Foto's: Reuters)





De burgemeester van de stad, Joao Doria, zegt dat hij geen "winkelcentrum voor drugs" wil zien. Hij stelt dat hij de verslaafden ertoe wil bewegen verder te gaan. Hij wil hen medische diensten en huisvesting aanbieden.Critici zeggen dat zijn beleid het probleem naar andere delen van de stad duwt. Eind mei waren 500 gewapende politieagenten ingezet om de hoofdstraten in het gebied Sao Paulo bekend als "Cracolandia" of "Crackland" te ontruimen. Tijdens de operatie werden bijna 40 mensen gearresteerd voor drugshandel en veel van de verslaafden vluchtten naar de naburige straten. Het grootste deel ging naar Princess Isabel Square ongeveer 300 meter verwijderd van het belangrijkste Crackland-gebied.Tijdens de tweede operatie op zondag heeft de politie bulldozers ingezet om de hutten en tenten die de verslaafden op het plein hadden opgezet, met de grond gelijk te maken. De burgemeester zegt: "We zullen geen stap terugzetten. Het idee is niet om ze elders te verplaatsen, we zijn van plan om de verslaafden te steunen en hun overleving te waarborgen." Hij heeft beloofd het gebied te herstellen en te renoveren en er sociale woningen, scholen, kleuterscholen en ziekenhuizen op te zetten met particuliere en publieke investeringen.Hoewel veel mensen in Sao Paulo het eens zijn over de noodzaak van intensieve politieoptreden in het gebied, heeft de suggestie van Doria dat de verslaafden verplichte rehabilitatiebehandeling moeten krijgen, de meningen verdeeld. Maar werkers zeggen dat veel verslaafden nu vreselijk bang en vijandig zijn tegen hen en dat het beleid van Doria het jarenlange werk voor het bouwen van relaties met de verslaafden, vernietigd. Sociale werkers wijzen ook op de noodzaak om banen en woningen aan te bieden.Het bestuur van Doria heeft een programma dat de vorige linkse burgemeester van Sao Paulo, Fernando Haddad, had ingevoerd, stopgezet. In dat programma werden hotelkamers in Crackland tegen een kleine dagelijkse vergoeding aangeboden aan drugsverslaafden die werkzaam waren als straatvegers of in tuinen en parken aan de bak kwamen. De burgemeester heeft in plaats daarvan onlangs een aanbod van 100 banen aangekondigd door een fastfoodketen aan daklozen in het algemeen. Sao Paolo alleen telt al ongeveer 20.000 daklozen.