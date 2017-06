In de finale kwam Tjon En Fa uit tegen de Nederlander Harrie Lavreysen. De finales bij het onderdeel Sprint worden verreden volgens een best of three match sprint systeem. Hiervan won Tjon En Fa twee wedstrijden.Bij de Wereldkampioenschappen in die in april 2017 in Hong Kong werden gehouden, schakelde Lavreysen Tjon En Fa in de achtste finale uit om vervolgens het semi-Wereldkampioenschap te veroveren.In 2016 ging de zege ook in de US Sprint Grand Prix naar Suriname, toen Tjon En Fa Shane Perkins uit Australië in de finale versloeg.Aan het toernooi in Trexlertown deden behalve Suriname en Nederland ook Japan, Nieuw Zeeland, Canada, Australië, Trinidad & Tobago, Mexico en Groot Brittannië mee. Tjon En Fa en veel van de renners zullen in Trexlertown blijven om mee te doen aan de het UCI Fastest Man on Wheels toernooi dat op 16 juni wordt verreden. In augustus van dit jaar zal Tjon En Fa Suriname vertegenwoordigen op de Panamerikaanse kampioenschappen op Trinidad & Tobago.