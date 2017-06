Een vliegtuig komt in aanvaring met een vlucht vogels in de lucht.





Uit de inspectie is gebleken dat drie van de motorblades van één van de motoren zijn beschadigd. De vlucht uit Curaçao zal dus niet met het toestel van de SLM worden uitgevoerd. Lachmisingh zegt dat ze bezig zijn een kist in de buurt te huren, om de vlucht voort te zetten.Aanvaringen tussen vogels en vliegtuigen komen vaker voor. Een bird strike kan behoorlijk veel schade aan het vliegtuig of de motor aanrichten. Meestal vindt zo’n aanvaring plaats tijdens het opstijgen van het vliegtuig. Wanneer een bird strike plaatsvindt, moet het toestel terugkeren naar het vliegveld voor een inspectie op schade. Tussen 2011 en 2014 heeft de Internationale Burgerluchtvaart Organisatie (ICAO) meer dan 65.000 bird strikes geregistreerd. De aanvaringen tussen vogels en vliegtuigen zijn in de afgelopen jaren alleen maar toegenomen door het drukker wordend luchtvaartverkeer. De schade per jaar door bird strike in de luchtvaart wereldwijd loopt in de miljarden dollars.