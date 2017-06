Een van de plekken waar in het stuwmeer dammen zijn opgeworpen.





Afgelopen week zijn de illegale activiteiten die door drie ondernemers uitgevoerd werden in het stuwmeer, stopgezet. Ongeveer 55 goudzoekers waren in het gebied bij Brownsweg actief. Zij werken voor drie ondernemers die met graafmachines dammen hadden opgeworpen in het stuwmeer.De minister zegt dat alle kunstmatig aangebrachte dammen weer doorbroken moeten worden. Alleen de goudpontons zullen dat kunnen doen. Houders van de goudpontons hebben zich intussen met de commissie Ordening Goudsector (OGS) op het stuwmeer georiënteerd. Zij hebben aangegeven drie dagen voor herstel van de situatie nodig te hebben. Hierna keren de goudpontons terug naar de Sarakreek. Het afbreken van de dammen gebeurt onder toezicht van het OGS.De goudzoekers hebben zich de vorige week aangemeld op het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen. Zij zullen een ander gebied toegewezen krijgen om naar goud te zoeken. Minister Dodson heeft hen uitgelegd dat alleen met toestemming naar goud gezocht kan worden.