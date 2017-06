Leo Victor had genoeg aan een gelijkspel om vandaag landskampioen te worden. Rijssel gooide roet in het eten. Met nog 7 minuten te gaan, forceerde hij ervoor dat er nog een wedstrijd nodig is om te beslissen wie landskampioen wordt.De huidige landskampioen Inter Moengo Tapoe heeft doen blijken zich niet zonder meer te laten onttronen. De wedstrijd was uitverkocht. Het is Leo Victor niet gelukt om Inter van zich af te schudden.