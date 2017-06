Een vrouw ruikt aan een blok geperste zwarte thee, in het dorpje Yangloudong, waar de eeuwenoude theeroute startte. (Foto’s: Ranu Abhelakh)





Het aantal inwoners van Chibi is net zo groot als dat van Suriname – iets meer dan 500.000 personen. “We zijn een kleine stad en zoeken naar meer stedenbandrelaties. Niet om het hebben van de relatie op papier, maar om echt inhoudelijk samen te werken”, benadrukt Liu Zhi Qiang, directeur van het Bureau Buitenlandse en Overzeese Chinese Aangelegenheden van het Stadsbestuur Chibi. “Overheidsvertegenwoordigers kunnen wederzijdse bezoeken afleggen om zo de vriendschapsbanden aan te halen, en betrekkingen aan te gaan.”Liu denkt praktisch. “Suriname is veel te ver voor ons om daar industrieën op te zetten. Het is makkelijker voor bedrijven om rechtstreeks handel te drijven.” Hij somt enkele concrete samenwerkingsgebieden op, die Chibi een Surinaams district te bieden heeft. “Uitwisselingsprojecten op het gebied van communicatie en cultuur, handel in textielproducten en geperste thee, en toerisme stimuleren.”Chibi is bekend om de eeuwenoude handelsroute in thee – koopwaar die werd verhandeld langs de Zijderoute. “Kijk, het eeuwenoude spoor met de diepe groeven van de theekar in Wan Licha Steenstraat”, wijst Liu. De Steenstraat in het ouderwets dorpje Yangloudong is het startpunt van deSinds 1786 trokken theehandelaren van hieruit met hun paardenkarren beladen met zakken geperste blokken thee, duizenden mijlen via Mongolië naar Rusland. “In die glorietijd woonden er 40.000 personen, onder wie handelaren uit Rusland, Engeland en India.” Na de Japanse invasie in 1930, zakte die handel in elkaar. De plaats werd omgezet in een cultureel toeristisch project.De interesse in de oeroude theeroute neemt steeds toe. Toeristen willen die graag afleggen. Ook lokalen toeristen, vertelt Chibi’s burgemeester. Zij krijgen daarom een ID-kaart waarmee zij de tour kunnen maken.” Zo wordt het binnenlandse toerisme bevorderd.De theehandel floreert nog steeds in Chibi. Er zijn honderden theetuinen beplant. Zelfs deze zijn top toeristische attracties. Bij Tienduizend Mijlen Theetuin, een welvarende theeplantage van duizenden hectares, wordt hier goed op ingespeeld. Bezoekers mogen helpen oogsten – tea picking, er is een kampeerplek, thee terras, en er worden nog een park en hotel met multifunctionele ruimtes opgezet. Andere tuinen hebben trim- en fietsbanen aangelegd en bieden een legio aan vrijetijdsactiviteiten.Thee is big business! Hoe ouder, hoe duurder! Een blok geperste zwarte thee (1,6 kilogram) tot drie jaar oud, kost ongeveer RMB 50 (US$ 7,35). Tussen de tien en twintig jaar kost tussen de RMB 1.000 en 3.000 (US$ 147 - 440). Groene thee is een stuk duurder, legt Liu uit. “Afhankelijk van de kwaliteit kost een kilo tussen de RMB 100 en 500 (US$14 - 73).”In Chibi weten ze hoe de eigen geschiedenis te waarderen, die aan (toekomstige) generaties te vertellen en daar ook nu geld mee te verdienen. De stad heette tot de naamsverandering in 1998 eerst Puqi. Ancient Chibi, zoals de plaats steeds vaker wordt genoemd, is bekend om de slag bij de Rode Klif in 208 voor Christus. De jarenlange oorlog tussen de drie koninkrijken binnen het Chinese keizerrijk eindigde hier.Op de rots langs de zuidoever van de Yangtze Rivier staat in rode Chinese karakters van 1,5 x 1 meter: ‘Rode Klif’. Ondanks de weersomstandigheden en erosie door de eeuwen heen, zijn de karakters nog goed te lezen. De overblijfselen van de bloedige oorlogsplek zijn gerestaureerd, de plek is uitgebreid en verbouwd tot een grote toeristische attractie.Dezeis cultureel erfgoed onder staatsbescherming. “We hebben er 50 jaar aan gewerkt en we zijn nog niet klaar met het project”, zegt Liu. Rond het Drakenbootfeest eind mei, bezochten ongeveer 60.000 personen de plek.Chibi heeft sinds 1994 een stedenband met Baranovichi in Wit-Rusland. Relaties aangaan met grote steden, gaat moeizamer en loopt langs veel bureaucratische wegen, vinden de bestuurders. Terwijl die tussen kleinere steden soms vlotter verlopen.