De partij van president Emmanuel Macron stevent af op een overweldigende parlementaire overwinning. (Foto: Reuters)





De partij van Macron is iets meer dan een jaar geleden opgericht. Veel kandidaten hebben weinig of geen politieke ervaring. De tweede ronde van de stemming vindt volgende week zondag plaats. Voorspellingen van twee stembuspeilingen organisaties gaven Macron’s partij ruim 30% van de stemmen in eerste ronde. Maar de opkomst was laag met ongeveer 49%. Volgens analisten weerspiegelt de lage opkomst de afwijzing van de tegenstanders van Macron.François Baroin, leider van de centrumrechtse Republikeinen, zegt dat het getuigt van de 'diepe verdeeldheid in de Franse samenleving'. "In de eerste ronde van de presidentsverkiezingen was bijna één op de twee Fransen bereid te kiezen voor een radicale oplossing," stelt hij. "In de tweede ronde weigerden 16 miljoen kiezers een keuze te maken tussen Emmanuel Macron en het Nationaal Front door onthouding van stem of een vernietigd stembiljet in te leveren. Dit keer is de lage opkomst nog duidelijker en dat is zeer zorgwekkend."BBC’s correspondent Hugh Schofield in Parijs zegt dat alles erop wijst dat Macron nog een verpletterende overwinning heeft behaald met maar één belangrijke oppositie die uit de Republikeinen komt. De socialisten, die recentelijk aan de macht waren, zijn historisch aan de kantlijn gezet en het extreemrechtse Nationaal Front (FN) heeft ook weinig succes gehad, vertelt hij.FN-leider Marine Le Pen heeft vorige maand de presidentiële verkiezingen verloren aan Macron. Peilingen voorspellen dat de Republikeinen 20,9% van de stemmen zullen winnen; het FN 13,1% en de socialisten met een groep van linkse partijen 9%.De 39-jarige Macron heeft een meerderheid nodig om de veranderingen die hij tijdens zijn campagne heeft beloofd, door te voeren. Hij heeft zijn indruk al gemaakt in de wereld toen hij met name weerstand bood aan de Amerikaanse president Donald Trump over kwesties als klimaatverandering.Nadat de projecties waren aangekondigd, zei een regeringswoordvoerder dat kiezers hadden aangetoond dat ze snel voor grote hervormingen willen gaan. FN-leider Le Pen schrijft de slechte prestaties van haar partij toe aan de lage opkomst, en zegt dat het kiesstelsel van Frankrijk, die de grotere partijen bevoordeelt, moet worden hervormd. "Deze catastrofale onthoudingsgraad zou vraagtekens moeten plaatsen achter de stemregels die miljoenen van onze landgenoten weghouden van de stembureaus," merkt ze op.De twee gevestigde partijen - de Republikeinen en de Socialisten - hebben de afgelopen maand voor het eerst in de naoorlogse geschiedenis van Frankrijk de tweede ronde van de presidentsverkiezingen niet gehaald. De socialisten dreigen niet alleen hun huidige meerderheid te verliezen, maar ook de meeste van hun zetels. Het is al bekend dat de partij haar leider, Jean-Christophe Cambadélis, en zijn presidentskandidaat Benoit Hamon in de eerste ronde heeft verloren.Cambadélis heeft de kiezers gewaarschuwd voor het geven van een absolute meerderheid aan ‘La Republique en Marche’ volgende week zondag. Volgens hem zou het resulteren in "vrijwel geen echte oppositie en we zullen een nationale vergadering hebben zonder echt tegenwicht, zonder een democratisch debat en die naam onwaardig".De kandidaten van Macron's ‘La Republique en Marche’ komen uit alle lagen van de samenleving. Er zijn studenten en gepensioneerden bij en zelfs een stierenvechter.