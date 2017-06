Wu Hui, ondervoorzitter Communistische partij van China Comité Xianning en tolk Liao Liangmin. (Foto’s: Ranu Abhelakh)





Het district Para en Xianning tonen gelijkenissen, zoals de zuivere waterbronnen, de vruchtbare grond en al het groen. Een reden waarom Wu dan ook zijn handtekening in februari plaatste onder een stedenband met Para. “Wij koesteren al onze natuurlijke hulpbronnen en hechten veel belang aan groen. ” Hij ziet potentie in de samenwerking, maar is realistisch. Het partnerschap zal niet zo één-twee-drie op gang komen. “Er zijn moeilijkheden geconstateerd.” Bijvoorbeeld de kilometers lange afstand tussen Suriname en China.Via het Belt and Road Initiatief, de vernieuwde Zijderoute over land en water van de Chinese regering, kan de strategie in de samenwerking worden aangepast. Hoe deze er precies uitziet, weet hij nog niet. Wu blijft optimistisch erover. “We gaan samen een goede toekomst tegemoet”. Het versoepelde visumbeleid naar Chinezen toe is een stap in de goede richting.Xianning is rijk aan verschillende mineralen, maar verdient het meeste geld met onder andere landbouw, verkoop van bamboe en op grote schaal telen van ramie en theesoorten (jaarlijkse productie van 16.000 ton). Er worden iets meer dan 900 soorten medicinale kruiden geplant.Wu geeft aan dat zij een stop hebben gezet achter milieuverontreinigende bedrijven. De voorkeur gaat uit naar de ontwikkeling van de groene industrieën als landbouw en ecotoerisme. Deze zorgen voor meer werkgelegenheid, daling van het armoedecijfer en er worden steeds nieuwe afzetmarkten in Europa aangeboord, die gefocust zijn op biologische producten.Eind mei noteerde de toerisme autoriteit iets meer dan 775.000 dagjes en overnachtende toeristen tijdens het Drakenbootfeest in Xianning. Zij zorgden voor inkomsten van ongeveer RMB 456 miljoen (US$ 65.000). Jaarlijks verdient Xianning ongeveer RMB 24 miljard (US$ 3,5 miljard) uit de toerismesector.China met 1,3 miljard inwoners en een uitgestrekt grondgebied is administratief en bestuurlijk onderverdeeld in onder andere autonome regio’s, provincies, steden, (sub)districten en dorpen. De provincie Hubei telt twaalf miljoen inwoners. De stadsprefectuur Xianning, met ongeveer drie miljoen mensen is zelf weer onderverdeeld, met Xian’an District als het hoofdbestuurscentrum. Het landschap is vlak en bergachtig en er zijn veel meren. Iets meer dan de helft is bebost. Xianning heeft al met zeventien steden in de wereld stedenbandrelaties gesloten.