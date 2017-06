Surinaamse kinderen voeren de yoga dans op tijdens de kick-off van Yoga Fest, in het Indiaas Cultureel Centrum. (Foto: Ranu Abhelakh)









Volgens ICC-yoga docent Dinesh Sharma denken nog veel personen dat yoga beoefenen, slechts lichaamsbewegingen inhoudt. Met de armen of benen bewegen, hoofd draaien, bukken, enzovoorts. “Maar nee, yoga is meer dan dat. Meer dan wij kunnen uitleggen in manieren en vormen.”Bijvoorbeeld een manier van yoga beoefenen is via goddelijke toewijding. En wie de yogaposes, pranayama (ademhalingsoefeningen) en asana’s (lichaamshoudingen) te moeilijk vinden, die kunnen zingen. “Door te zingen kunnen wij onze toewijding en gevoelens, bijvoorbeeld ergernis, uiten. Je kunt jezelf op simpele manieren uiten, en yoga biedt die vele mogelijkheden.”Het Yoga Fest programma is divers. Workshops, oefensessies, lezingen, zingen en mediteren. Verschillende yogadocenten en -scholen en experts op diverse gebieden zullen het hebben over gezondheid, voedsel en spiritualiteit. De doelgroep is vrij breed gehouden en het programma richt zich op alle leeftijdsgroepen en zelfs zwangeren.“Wij willen mensen laten kennismaken met de verschillende yoga gebieden. Welke yoga opties en aspecten zijn er in Suriname, wat zijn de voordelen. Mensen kunnen kennis opdoen en daar hun voordeel uit halen.”Op de agenda staan onder andere Mandy Chiu Hung met de prenatale yoga sessie. Zij zal de voordelen uitleggen over de ademhalingstechnieken en yogahoudingen voor zwangere vrouwen. Steve Gierdharie en zijn muziekgroep willen deelnemers tijdens de Satsang Healing and Relaxing Sounds meenemen in een muzikale reis van klanken. Oud ICC-docent yoga Prahlad Singh praat over de therapeutische voordelen voor de gezondheid. Terwijl Reshmi Bihariesingh het zal hebben over vegetarisch eten.Tot aan 18 juni, worden dagelijkse twee onderdelen behandeld. De programma’s worden op verschillende locaties gehouden en zijn gratis toegankelijk. De feestelijke afsluiting is zondagochtend 18 juni in de KKF-hal. “Het is dan ook Vaderdag, dus neem alle vaders mee en trakteer hen op een yoga dag.”De Verenigde Naties heeft 21 juni uitgeroepen tot de Internationale Yoga Dag. Dit is de dag van de zonnewende, de langste dag in het jaar, waarbij het zonlicht langer over de aarde valt. India’s premier Narendra Modi twittert tot 21 juni elke dag een nieuw bericht over de verschillende aspecten van yoga. Hij heeft mensen wereldwijd gevraagd om foto’s te posten van drie generaties: grootouders, ouders en kinderen, die yoga beoefenen. Zij kunnen posten op zijn eigen ‘Narendra Modi’ of ‘MyGov’ App. “Deze foto’s zullen de garantie zijn voor een betere toekomst.” Hij zal op de Internationale Yoga Dag praten over de verschillende aspecten met betrekking tot de fysieke, mentale en spirituele beoefening van yoga.Yoga is meer dan gezondheid en lichaamsoefeningen, en kent meer dimensies zoals spiritualiteit. De beoefening van yoga zorgt voor rust, harmonie en balans voor geest en lichaam. In Suriname zijn er yoga scholen en disciplines, die verschillende uitingsvormen doceren.