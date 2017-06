Leden van de China Council for the Promotion of Peaceful National Reunification uit Midden- en Zuid-Amerika hebben zaterdag hun jaarlijkse conferentie gehouden in Suriname. (Foto: Ranu Abhelakh)





Tsang sprak zaterdag namens de Surinaamse regering de openingsceremonie uit van de regionale conferentieDe Surinaamse CCPPR was gastheer van deze eendaagse conferentie die in de Ballroom van Royal Torarica is gehouden. Ambassadeur Zhang Jinxiong van China was één van de gastsprekers. Hij lichtte het standpunt van zijn regering in de kwestie China-Taiwan ‘Straat van Taiwan’ toe. Hij ging ook in op de laatste politieke ontwikkelingen, zoals Taiwans actie om als land deel te nemen aan internationale vergaderingen en de vele onderhandelingspogingen. “Taiwan is een onvervreemdbaar onderdeel van het Chinese grondgebied.”Van de 26 lidstaten uit Midden- en Zuid-Amerika, waren 14 aanwezig om te praten over de hereniging tussen het vasteland China en Taiwan. Volgens Zhang is het nodig om elk jaar over het onderwerp te praten, omdat er in Taiwan een nieuwe regering is aangetreden. “Die is het niet eens met onze standpunten en zienswijze. Zij willen Taiwan blijven afsplitsen van China, en dat willen wij niet! Wij zullen dit niet accepteren.”De ambassadeur ziet graag dat Chinezen wereldwijd duidelijk hun stem laten horen in deze kwestie. Standpunten van bevriende naties zijn welkom. “Wij stellen het zeer op prijs dat Suriname de ondersteuning voor het één-China-beleid wederom heeft toegezegd.”Tussen de deelnemers zaten 117 buitenlanders en ongeveer 180 personen uit Suriname. Guyana CCPPR- voorzitter Jason Wang zegt dat Chinezen wereldwijd dromen over één-China. “Wij zijn gewoon één natie, één volk en willen niet verdeeld worden.” Hij benadrukt dat de CCPPR-leden particuliere verenigingen zijn, en geen onderdeel van de Chinese overheid. “Wij laten onze stem op deze manier horen richting de regeringen van China en Taiwan. Wij ondersteunen en hebben verder niets te beslissen.” Wang weet zeker dat ook de Taiwanezen terug willen naar huis, “in hun hart zeker, maar het is een politiek spel”.De regionale CCPPR wordt roulerend geleid door de lidstaten. Panama is nu voorzitter, maar kon zelf niet aanwezig zijn. Mexico nam voor hem waar. De Suriname CCPPR, in november 2014 toegetreden tot de regionale associatie, wordt geleid door Wong Pingquo. Zij zet zich lokaal in voor verschillende maatschappelijke projecten. Vorig jaar doneerde zij dozen printpapier en andere kantoorbenodigdheden aan het ministerie van Justitie en Politie.