Anthony L. (44) die bekendstaat als een geweldenaar te de Goede Verwachting is door de politie van Latour ingesloten. Hij heeft samen met twee neefjes een buurtbewoner aangevallen. Het slachtoffer was water gaan tappen bij de openbare kraan. Zonder enige aanleiding liep Anthony L. hem tegemoet en viel hem aan.Twee neefjes van de geweldenaar, Mitchel en Ata, zagen kans de andere jongeman te overrompelen en hem vast te houden. Anthony haalde een scherp voorwerp tevoorschijn en bracht de buurtbewoner een steekverwonding toe.De wetsdienaren hielden de agressor ter plekke aan. De twee neefjes zijn voortvluchtig. Het scherpe voorwerp is niet gevonden. Anthony L. is ter voorgeleiding overgebracht naar het politiebureau. Na overleg met het Openbaar Ministerie is de hij ingesloten.Het slachtoffer is per eigen gelegenheid vervoerd naar de Spoed Eisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Hij was ter observatie opgenomen. Aan de opsporing van de twee neefjes wordt gewerkt, meldt de politie Public Relations.