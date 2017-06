Dhiresh J. (25) is door de politie aangehouden aan de Tout Luit Fautkanaalweg. De politie speelde in op een melding over een verdacht voertuig langs de weg.De politie trof ter plekke twee mannen aan. Zij verklaarden dat de brandstof van het voertuig is opgeraakt, waardoor zij hun weg niet konden vervolgen. Hun verklaring kwam ongeloofwaardig over bij de politieambtenaren. Bij onderzoek in de auto stuitte de politie op een jachtgeweer. Het tweetal kon geen vergunning overleggen. Dhiresh J. zei dat het jachtgeweer geleend is van een vriend.De twee verdachten werden overgebracht naar het politiebureau. Na overleg met het Openbaar Ministerie is Dhiresh J. in verzekering gesteld. De andere persoon is na verhoor heengezonden, meldt de politie Public Relations.