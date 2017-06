President Emmanuel Macron hoopt zijn positie te verstevigen. (Foto's: Reuters)





Macron hoopt dat de kandidaten voor zijn centristische partij, ‘La Republique en Marche’, de meeste van de 577 plaatsen zullen binnenhalen. De verkiezingen worden in twee rondes gehouden. Volgende week zondag is de tweede ronde.Een overwinning voor de partij van Macron zal een keerpunt betekenen in de Franse politiek, waarbij de twee gevestigde partijen aan de kantlijn worden geduwd. Zowel de centrumrechtse Republikeinen als de Socialisten zijn er de afgelopen maand niet in geslaagd de tweede ronde van de presidentsverkiezingen te bereiken. Dat is de eerste keer in de naoorlogse geschiedenis van Frankrijk.De stembureaus hebben vanochtend om zes uur hun deuren geopend en sluiten om zes uur ’s middags. De eerste resultaten worden kort daarna verwacht. De verwachting is dat in deze eerste stemmingsronde er weinig parlementsleden worden gekozen. Alleen de kandidaten die meer dan 50% van de stemmen krijgen, zijn verzekerd van een plaats. Anders zullen alle kandidaten die minstens 12,5% van de stemmen krijgen, naar de tweede ronde gaan waar de winnaar de zetel krijgt.De partij van Macron, die pas een jaar geleden is opgericht, heeft haar kandidaten uit alle lagen van de bevolking geselecteerd. Er zijn studenten bij, gepensioneerden en zelfs een stierenvechter. De kandidaten van Macron’s partij hebben al 10 van de 11 zetels van de Franse overzeese kiesdistricten gewonnen, en opiniepeilingen suggereren dat ze hetzelfde resultaat zouden kunnen hebben op het vasteland.De nieuwe president heeft al indruk op de hele wereld gemaakt, met name toen hij het heeft aangedurfd de Amerikaanse leider, Donald Trump, te wijzen op kwesties als klimaatverandering. Maar de 39-jarige Macron moet een meerderheid krijgen om de hervormingen die hij heeft beloofd in Frankrijk, door te voeren.Ondertussen hopen partijen zoals Marine Le Pen’s extreemrechtse 'National Front' en Jean-Luc Mélenchon's extreemlinkse 'France Unbowed' om de kiezers die de Republikeinen en Socialisten de rug hebben toegekeerd, voor zich te winnen. Maar het winner-takes-all-systeem heeft de neiging om de grote partijen te bevoordelen, zeggen analisten.Er zijn ongeveer 50.000 politieagenten op de been om de verkiezingen in goede banen te leiden. In de middag was de opkomst volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken, 19,24%. Dat is iets lager dan de eerste ronde van de parlementsverkiezingen op hetzelfde moment in 2012.