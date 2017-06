In een week tijd heeft de Motor Surveillance Dienst (MSD) tijdens verkeerscontroles 33 rijbewijzen van hardrijders ingevorderd. Aan een autobestuurder die geen rijbewijs kon tonen, is een proces-verbaal aangezegd.Andere geconstateerde overtredingen waarvoor boetes zijn opgelegd zijn: het niet ter keuring aanbieden van hun voertuig, rijden zonder het vastzetten van de veiligheidsgordel, het handmatig gebruikmaken van de mobiele telefoon in het verkeer, stoppen op zodanige wijze, rijden zonder nummerplaat en het rijden door het rode verkeerslicht.Autobestuurders die hun boete ter plaatse konden voldoen, zijn daartoe in de gelegenheid gesteld. De anderen zullen via het snelrechtsysteem worden voorgebracht, meldt de politie Public Relations.