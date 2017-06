De Weg naar Langa Tabbetje is tijdelijk afgesloten.





De weg naar Langa Tabbetje (Patamacca-gebied) is tijdelijk afgesloten. Dit deelt districtscommissaris (dc) Magretha Malontie van het ressort Pamaaka in Sipaliwini mee. Het weggedeelte vanaf ongeveer km 75 verkeert in een slechte staat. Delen van deze weg zijn onbegaanbaar.Tankauto' s zitten uren vast en er moet vaak hulp ingeroepen worden van eigenaren van graafmachines om ze weg te slepen. De weg wordt wel goed onderhouden, maar vanwege de hoge frequentie van het vrachtverkeer en de aanhoudende regens van de afgelopen periode, is deze in een slechte staat komen te verkeren.Er is volgens de dc een beroep gedaan op Newmont om hulp te verlenen. De multinational begint zondag met de werkzaamheden. Zodra delen van de weg weer begaanbaar zijn, wordt deze weer opgesteld, verzekert de dc. Het gaat volgens haar niet lang duren, omdat deze weg zeer belangrijk is voor de ondernemers en ook de plaatselijke bewoners, legt Malontie uit.