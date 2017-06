Groenteaanplant van veel landbouwers vernietigd door wateroverlast.





Nadat diverse landbouwpercelen in Saramacca, Wanica en Commewijne onder water gelopen waren, zijn kanalen en lozingen opgehaald. "Maar het kwaad was al geschied. Dagenlang waren landbouwterreinen onder water. Landbouwers lijden enorme verliezen. Zij hebben nauwelijks inkomsten meer. Daarnaast zal de hele samenleving het voelen, want groente is veel duurder geworden. Dit zou niet nodig zijn als er goed beleid gevoerd zou worden," concludeert Jogi.Het Assembleelid merkt op dat vooral nu veel landbouwers met hun handen in het haar zitten. Door het strenge beleid van de regering, komen veel landbouwers niet in aanmerking voor een basisverzekering. "Zodra je een huis en een auto hebt en je bent landbouwer, kom je niet in aanmerking voor een verzekering van de Staat. Een huis en een voertuig zijn basisvoorzieningen. Veel landbouwers zijn niet verzekerd omdat zij het niet kunnen betalen. En nu hebben veel mensen geen inkomsten, want hun gewassen zijn verloren gegaan. Ook al heb je een goed irrigatiesysteem, maar als het water niet kan wegstromen omdat kanalen dichtbegroeid zijn, kan je alleen met lede ogen toezien hoe alles verloren gaat," zegt Jogi.De politicus plant zelf en woont midden in een gebied waar landbouwers zware verliezen hebben geleden. De mensen hebben niet eens middelen om kunstmest te kopen. De regering moet aandacht besteden aan deze situatie, want de gevolgen zijn rampzalig. Ambtenaren zijn elke maand gegarandeerd van een vast inkomen. Zij hebben koopkrachtversterking gekregen en in juli krijgen ze vakantiegeld. "Deze landbouwers hebben nagenoeg alles verloren. Zelfs als het water wegtrekt, blijft de grond nat omdat het veelvuldig regent. Hierdoor gaan de wortels rotten, waardoor de aanplant uiteindelijk verloren gaat.Het planten in kassen is voor veel landbouwers geen alternatief. Een kast van 500 m2 met irrigatiesysteem kost al gauw SRD 50.000. Een kast van 2500 m2 is in de orde van SRD 250.000. "De meeste landbouwers hebben geen geld om op eigen kracht zo een investering te kunnen doen," zegt Jogi. Hij vindt dat vanuit het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij veel meer voorlichting en begeleiding moet komen.