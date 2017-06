Waarnemend directeur van Telesur, Mike Antonius





“We ervaren het allemaal in onze portemonnee dat er een inflatie is. Op basis daarvan is eenieder genoodzaakt om op den duur de tarieven aan te passen,” legt Antonius uit. “Wij importeren een aantal zaken en daar heb je een koerscomponent in. Deze aanpassing heeft meer te maken met de inflatie. Als je dat niet doet, krijg je dat je meer kosten maakt dan dat je verdient.” Telesur is ondertussen ook bezig het verbindingsnetwerk te vervangen. Hogere internetsnelheden en verbeterde dienstverlening liggen in het verschiet. Hoeveel de klant voor breedband internet gaat neertellen is nog niet duidelijk.De laatste keer dat Telesur haar prijzen heeft verhoogd was ruim een jaar geleden. “Nu zijn we inderdaad bezig met significante verbeteringen, dus is het na elf maanden ook wel tijd dat we onze tarieven gaan aanpassen,” merkt Antonius op. “Het is niet zozeer een koersaanpassing maar een tariefaanpassing,” benadrukt de Telesur-topman. “Onze tarieven zijn in SRD, de SRD tarieven worden aangepast.”Antonius gaat niet in op hoe hoog de nieuwe prijzen zullen liggen. “We hebben de aanpassingen nu aangekondigd omdat de voorwaarden voor bepaalde diensten voorschrijven dat we een maand van tevoren aankondigingen doen. Dus nu bent u op de hoogte dat vanaf 1 juli nieuwe prijzen gaan gelden. De nieuwe tarieven worden vanaf 15 juni bekendgemaakt.”René Gompers