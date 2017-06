Dubbel Fris bij Claudia A. Van l-r: Valentino Nasa, Theresa Burleson, Gill Nasa en Sarmano Belong. (Foto: Ala-D Media)





Van toiletartikelen, rijst, kip, broodbeleg tot spijsolie en andere spullen voor levensonderhoud zijn overhandigd aan stichting Claudia A. Deze geste komt van de organisatie Dubbel Fris, die na een succesvolle periode van het uitvoeren van vermakelijkheidsactiviteiten, teruggeeft aan de gemeenschap. Het project is uitgevoerd samen met Asosye TV.Valentino Nasa van Dubbel Fris legt uit dat dit het beleid is van de organisatie. "Wanneer wij een periode van activiteiten achter de rug hebben, kiezen we naar gelang de behoefte, een organisatie uit die ondersteuning nodig heeft." Naast de levenspakketten zijn ook enkele elektrische apparaten, waaronder een boiler, geschonken aan dit tehuis.De leiding van het tehuis is dankbaar met de geste. "Te meer," zegt Theresa Burleson "omdat de subsidie van de overheid is komen weg te vallen. Er is lang geen steun ontvangen." Ze heeft de organisatie bedankt voor de ondersteuning. Volgens Burleson wordt het met de dag moeilijker om de eindjes aan elkaar te knopen. Het tehuis is zijn dienstverlening gaan uitbreiden. Naast kinderen die HIV/Aids hebben, krijgen ook verwaarloosde kinderen onderdak.Nasa hoopt dat ook andere organisaties het voorbeeld zullen opvolgen. In de nabije toekomst wilt de organisatie weer, samen met Asosye TV, iets doen voor deze kinderen. Daar heeft de leiding van het tehuis ook een beroep op gedaan.