De spraakmakende wedstrijd Inter Moengo Tapoe en Leo Victor vanavond in het Franklin Essed Stadion.





Leo Victor is reeds verzekerd van CFU clubkampioenschap voetbal 2017-2018 omdat het semi-kampioenschap al binnen is. Er zijn hoge verwachtingen wat betreft het spel bij deze ontknopingswedstrijd van het kampioenschap de SVB/Telesur Topklasse competitie. Bij de laatste ontmoeting tussen beide ploegen, werd het en gelijkspel. De ploegen hebben hun topspelers ter beschikking. Beide teams zijn fit. De twee sluitposten, Sersinio Profijt van Leo Victor en Obrendo Huiswoud van IMT, zijn ook nog verwikkeld in een persoonlijke strijd voor de beste doelman van het seizoen. Beide keepers maken nog kans."Ik heb tezamen met mijn team een goede voorbereiding achter de rug. De trainingen bij Leo Victor waren goed bezocht. Wij verwachten niet de moeilijkste, maar het is wel de belangrijkste wedstrijd van het seizoen voor ons. Wij gaan om te winnen en zij komen ook om te winnen. Dat zal maken dat het een mooie wedstrijd wordt," zegt Profijt. Huiswoud deelt mee dat de laatste trainingen naar deze wedstrijd toe, goed zijn bezocht. "We hebben gericht getraind naar deze wedstrijd toe. Ik verwacht van de tegenstander dat ze ook getraind heeft, hoe ze tegen ons gaan spelen. Leo Victor heeft maar een gelijkspel nodig om kampioen te worden. Ik denk ook daarom dat de tegenpartij meer gaat verdedigen dan wat anders. Ze zal vanuit counters toeslaan. Voor deze wedstrijd sta ik extra gemotiveerd onder de deklat omdat ik een extra wedstrijd wil forceren," zegt Huiswoud. Bij winst van Inter Moengo Tapoe zal, omdat de ploegen op gelijke aantal competitiepunten eindigen, een beslissende wedstrijd worden gespeeld.