Met de dorpen zijn werkbare afspraken te komen. Van de delegatie maakte deel uit vertegenwoordigers van de afdeling Elektrificatie van Natuurlijke Hulpbronnen en Bureau Volkscontacten. Zij hebben technische inzichten te gegeven op vraagstukken die de bewoners naar voren brachten, zegt het Nationaal Informatie Instituut (NII) in een persbericht.De kapiteins en basja’s van de dorpen hebben van tevoren huiswerk gekregen om na te gaan welke sectoren aandacht behoeven in hun gebied. Met videoproducties hebben de president en zijn team de bewoners kunnen overtuigen van de voordelen die de zelfwerkzaamheidsgedachte met zich kan meebrengen voor leefgemeenschappen. De successen van Phedra, Victoria, Apetina en Berharddorp waar onder meer aan landbouw en veeteelt wordt gedaan zijn vertoond. Van de gelegenheid hebben de bewoners gebruik gemaakt om hun uitdagingen op het bord van de president te leggen."Ik oriënteer mij graag ook zelf om op de hoogte te zijn van zaken wanneer ministers praten over een gebied en wat er daar moet gebeuren. Niet eenieder kan op hetzelfde moment geholpen worden", zegt president Bouterse. Hij heeft de bewoners geduld gevraagd."Mi breyti nanga a pisi geschiedenis disi. Het feit dat de president, die het zo druk heeft met het besturen van het land, zijn tijd vrij maakt om van gedachten te wisselen met de bewoners, doet mij goed. Laten wij samen met de personen die verantwoordelijk zijn voor het beleid nagaan waar stagnatie vandaan komt, het is niet altijd de president zijn schuld’, zegt een van de bewoners. Na de bespreking met de bewoners, heeft de delegatie zich teruggetrokken met de kapitein en de basja’s om zich te buigen over de volgende stap die gezet moeten worden in de plannen om zelfvoorzienend te zijn.