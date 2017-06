Minister Mike Noersalim en archivaris Rita Tjien Fooh-Hardjomohamad.

Archivaris Rita Tjien Fooh-Hardjomohamad benadrukt het belang van het NAIS. “De archieven die we beheren, moeten ook wel beschikbaar worden gesteld voor het publiek. Dit is de eerste stap om de archieven op een gebruikersvriendelijke manier te presenteren.” Ze geeft aan dat het NAS hard bezig om zoveel mogelijk archieven te digitaliseren. Als instap voor de lancering van het NAIS zijn er ongeveer 19.000 foto’s, 60 audioarchieven en 200 video's in het systeem toegevoegd. Ook kan het publiek inzage hebben in 1.100 digi-documenten zoals immigratie kaarten van de contractarbeiders in de jaren dertig en oude kranten uit de jaren vijftig van de vorige eeuw. Deze documenten zullen steeds worden uitgebreid samen met het publiek.De archivaris merkt op dat het de bedoeling is dat de archieven te zijner tijd ook online beschikbaar gesteld zullen worden. “Dan pas is het wel echt voor eenieder toegankelijk, niet alleen hier in Suriname maar ook elders in de wereld”. Het NAIS is voor onder eigen beheer en inzichten van een werkgroep van het NAS ontworpen.Bij de herdenking heeft Noersalim benadrukt dat de taak van archivarissen en archiefinstellingen niet onderschat moet worden, omdat ze het historische erfgoed van een natie beheren. Verder dragen aan transparantie voor burgers te creëren doordat documenten beschikbaar en opvraagbaar worden. "Immers, de overheidsinstellingen hebben niet alleen een verantwoordingsplicht naar de burgers toe, maar de handelingen en besluiten die genomen worden door hen moeten ook transparant zijn voor de burgers. Transparantie is enkel te garanderen indien de documenten beschikbaar én opvraagbaar zijn. Het is daarom essentieel dat de overheidsorganen hun archieven in goede brengen," meent de minister.Raoul Lith