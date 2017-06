In het weekend van vrijdag 2 juni zijn er bij drugshaarden invallen gedaan. Aan de Hoogestraat, het park aan de Hermansteinbergstraat en Post 1 aan de Martin Luther Kingweg te Latour zijn drugs en attributen in beslag genomen. Het gaat om 134 gram marihuana, 46 gram hasj, een aantal XTC tabletten, ± 3 gram Metafine (rape drugs), fijnwegers en scharen.Bij post 1 te Latour is de 53-jarige verdachte Moljon M. aangehouden met meer dan vier kilogram kwik in zijn bezit. In zijn voertuig is een aantal wikkels met marihuana aangetroffen. Moljon M. heeft verklaard het kwik van een man te Paramaribo-noord te hebben gekregen om af te leveren aan een andere man in het binnenland. Het kwik en de drugs zijn in beslag genomen. Na overleg met het Openbaar Ministerie is Moljon M. ingesloten.Aan de Herman Steinbergstraat bij het park is een voertuig aangetroffen en in beslag genomen. Dit auto is gebruikt bij een aantal berovingen. Deze is overgedragen aan de afdeling Kapitale Delicten die belast is met het onderzoek.Enkele commerciële sekswerkers zijn van de straat gehaald. Na ernstig te zijn aangesproken zijn deze heengezonden. Ettelijke verkeersovertredingen zijn geconstateerd en beboet. Deze verhoogde surveillance zal worden voortgezet, deelt de politie Public Relations mee.