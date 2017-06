De Golfstaten die de banden met Qatar hebben verbroken. (Beeld: BBC)





De VAE heeft het 'leiderschap' van de Amerikaanse president Trump verwelkomd. Maar de staten hebben niet geantwoord op de waarschuwing van zijn minister van Buitenlandse Zaken, Tillerson voor humanitaire gevolgen. In Qatar heeft Trump vrijdag gezegd: "Stop met mensen te leren om andere mensen te doden." Hij heeft eraan toegevoegd: "Ik heb met Rex Tillerson besloten dat het tijd was om Qatar te vragen de financiering en extremistische ideologie op financiering te beëindigen." Trump zegt dat hij Qatar "terug wilde brengen tussen de eenheid van de naties".De toon van zijn opmerkingen was echter in contrast met die van Tillerson die eerder had gezegd dat de blokkade humanitaire gevolgen had. Tillerson zei ook dat de voortdurende rel de regionale samenwerking ter bestrijding van extremisme beïnvloedt. Volgens hem heeft de blokkade “Amerikaanse en andere internationale bedrijfsactiviteiten in de regio aangetast”. Tillerson stelde verder dat de VS de bemiddelingspogingen die Koeweit nastreeft, ondersteunt.Saudi Arabië, Bahrein en de VAE hebben tot nog toe geen melding gemaakt van de oproep van Tillerson. In Saudi-Arabië heeft een officiële bron het staatspersbureau verteld dat Qatar zijn beleid moet veranderen. "Het bestrijden van terrorisme en extremisme is niet langer een keuze, maar een verbintenis die een beslissende en snelle actie vereist om alle financieringsbronnen af te snijden voor terrorisme."Het officiële BNA-nieuwsagentschap van Bahrein benadrukt "de noodzaak van de inzet van Qatar om zijn beleid te corrigeren en transparant te zijn voor de inspanningen ter bestrijding van terrorisme". De VAE-ambassadeur in de VS, Yousef al-Otaiba, heeft Trump geprezen om zijn leiderschap omwille van Qatar's "problematische steun voor extremisme". Hij zei: "De volgende stap is voor Qatar om deze bezorgdheid te erkennen en zich ertoe te verplichten zijn regionaal beleid opnieuw te evalueren."De dramatische actie maandag komt na jarenlange spanningen tussen Qatar en zijn buurlanden in de Golf, in het bijzonder Saudi-Arabië. De kleine, olie- en gasrijke Qatar ontkent met klem dat hij de islamistische extremisten ondersteunt.De Sheikh van Qatar, Mohammed, zegt dat zijn land is geïsoleerd "omdat we succesvol en progressief zijn". Hij noemt zijn land "een platform voor vrede, en geen terrorisme". De minister van Buitenlandse Zaken van Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al-Thani, is naar Europa gereisd om steun te zoeken.De Russische minister van Buitenlandse Zaken, Sergei Lavrov, die hem vandaag in Moskou heeft ontmoet, heeft zijn bezorgdheid uitgesproken over wat hij noemt de "scherpe verslechtering van de situatie in de Arabische wereld." Hij heeft toegezegd dat Rusland alles zou doen wat het kon om de situatie te verlichten. "We doen niet aan inmenging in de interne zaken van andere landen of hun bilaterale betrekkingen. Maar het geeft ons geen vreugde wanneer de betrekkingen tussen onze partners verslechteren", aldus Lavrov.De Turkse president, Recep Tayyip Erdogan, heeft vrijdag gezegd dat hij Qatar nog nooit had gekend om het ondersteunen van terroristische groepen. Hij heeft opgeroepen om de blokkade volledig op te heffen. Erdogan heeft vandaag de minister van Buitenlandse Zaken van Bahrein ontmoet.