De VS wil ex-premier Roxana Baldetti vervolgen voor drugshandel.





In eigen land is Baldetti in 2015 gearresteerd op aanklacht van het witwassen van geld. Ze ontkent alle beschuldigingen tegen haar. Functionarissen zeggen dat ze eerst in Guatemala moet terechtstaan voordat ze kan worden uitgeleverd aan de VS. Aanklagers in Washington DC beschuldigen Baldetti van samenzwering om cocaïne tussen 2010 en 2015 in de VS te importeren.Ze trad in mei 2015 af, nadat ze onder verdenking was gekomen dat ze deel uitmaakte van een douane fraude schandaal. Het schandaal staat bekend als ‘La Línea’ waarbij Baldetti’s persoonlijke secretaris bij was betrokken. De politie heeft haar in augustus 2015 gearresteerd, terwijl ze in het ziekenhuis werd behandeld.De beschuldigingen tegen haar en de toenmalige president Otto Pérez Molina hebben massale protesten veroorzaakt die uiteindelijk hebben geleid tot het aftreden van Pérez Molina in september 2015. Zoals Baldetti als Pérez Molina zitten in de gevangenis in afwachting van een proces tegen corruptie aanklachten in verband met de douanefraude.Enkele weken na het aftreden van Pérez Molina zijn verkiezingen gehouden, die zijn gewonnen door een voormalige televisie komediant, Jimmy Morales. Hij had totaal geen overheidservaring en had in zijn campagne beloofd corruptie te bestrijden.