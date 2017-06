President Michel Temer van Brazilië heeft wat ademruimte gekregen na de uitspraak van de electorale rechtbank. (Foto: Reuters)





Temer krijgt met de uitspraak van de rechtbank ademruimte, maar het beëindigt de politieke crisis niet die de belaagde centrumrechtse leider omhult. Federale aanklagers onderzoeken hem afzonderlijk voor corruptie, obstructie van de rechtsgang en afpersing.“We kunnen de president van de republiek niet continu veranderen, zelfs als de mensen dat willen,' zegt de hoofdrechter, Gilmar Mendes. Het land zou niet moeten verwachten dat de rechtbank de huidige politieke crisis kan oplossen, stelt Mendes, die de afzettingsprocedure van de toenmalige president Dilma Rousseff heeft gesteund.Met de stemming in de electorale rechtbank, bekend als de TSE, is voorkomen dat de verkiezingen van 2014 nietig worden verklaard en dat Temer moet opstappen. Hij heeft het leiderschap een jaar geleden overgenomen na de afzetting van Rousseff. Hij kwam te midden van de slechtste recessie die Brazilië ooit heeft gekend.In een beslissende actie had dezelfde 4-3 meerderheid donderdag besloten om het bewijsmateriaal in de pleidooikoop van 77 leidinggevenden van het bouwbedrijf Obebrecht niet toe te staan in deze zaak. De kwestie Obebrecht staat centraal in een groot politiek corruptieschandaal.Die getuigen hebben onderzoekers verteld dat zij miljoenen dollars hebben gegeven voor illegale fondsen tijdens de verkiezingscampagne van Rousseff enTemer in 2014. Maar de getuigenis dateert van meer dan een jaar geleden na het begin van de zaak die vrijdag is gesloten. En zonder de getuigenis hebben de advocaten van Temer aangevoerd dat er geen bewijs van misdrijf was.De vrijspraak zal Temer helpen de belangrijkste coalitie-bondgenoten te behouden die in het Congres zijn fiscale hervormingsagenda zullen steunen. De bezuinigingsmaatregelen moeten het gapend begrotingstekort onder controle brengen en het vertrouwen van beleggers herstellen.Alexandre Parola, een woordvoerder van Temer, heeft gezegd dat de president de uitspraak ziet als voorbeeld van effectieve instellingen die de democratie van het land behouden. Politieke analisten zeggen echter dat de vrijspraak rampzalig is voor de geloofwaardigheid van de rechterlijke macht van Brazilië. Volgens peilingen is de rechterlijke macht, de overheidsinstelling waarop de Braziliaanse bevolking het meest vertrouwd. Sommigen waarschuwen dat het zou kunnen bijdragen aan groeiende desillusie met de democratie.