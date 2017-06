Medewerkers van CBB volgen de gendertraining. (Foto: Biza)





Om het genderbeleid succesvol uit te voeren, is het belangrijk dat er draagvlak. “Dat krijg je onder andere door je personeel in eerste instantie gender aware te maken”, zegt Shiefania Jahangier, onderhoofd van het BGA. De training van het van het personeel op gender en gendergerelateerde begrippen is één van de projecten om deze genderawareness te bewerkstelligen.Jahangier zegt dat de training een eerste aanzet is om het personeel voor te lichten over gender. Uiteindelijk is het de bedoeling dat gender wordt geïncorporeerd in het beleid van het CBB. Het personeel van het CBB is opgedeeld in vijf groepen. De training wordt in vijf sessies uitgevoerd.Het BGA heeft in het kader van dit awarenessprojekt niet alleen een aantal projecten lopen op het ministerie van Binnenlandse Zaken, maar ook op andere departementen. Er zijn trainingen verzorgd door het BGA aan functionarissen van van Sport en Jeugdzaken, Volksgezondheid en Defensie, meldt Binnenlandse Zaken.