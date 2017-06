LVV-directeur Djoemadie Kasanmoesdiran overhandigt het certificaat aan Deepak Jankie, die een van de outgrowers is van Gopex International N.V. (Foto: LVV)





De certificaatuitreiking vond vrijdag plaats. Dertien deelnemers hebben geleerd hoe de bodem te meten en op de juiste manier te bemesten. Ook de waterregulering is deel van de training geweest. Naast personeelsleden van het bedrijf, hebben ook enkele voorlichters en telers de training gevolgd. Minister Soeresh Algoe heeft het bedrijfscertificaat van de door LVV verzorgde training aan Gopal van Gopex overhandigd.De GlobalGAP-certificering heeft als doel de traceerbaarheid en voedselveiligheid van agrarische producten te garanderen. Van zaad tot bord kunnen de gewassen worden gevolgd. Ondanks de moeilijke economische situatie heeft het bedrijf aan ongeveer 75% van de vereisten van GlobalGAP certificering voldaan. Gopal, die ook de training heeft gevolgd, geeft aan dat er al veel is gedaan aan documentaties en investeringen voor de GlobalGAP certificering. Hij heeft geïnvesteerd in lekbakken, irrigatiesystemen, duikers en ook een hydrophonicsysteem. Het is een lang proces om alles rond te krijgen en de investeringen kosten veel kapitaal, maar voor Gopal is de certificering belangrijk voor de verdere groei van het bedrijf.