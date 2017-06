Mediastrijd om Suriname, een boek van de hand van Ellen de Vries.





"Ik nam me vast voor om de rol van Nederlandse media in de berichtgeving enbeeldvorming over Suriname en de relatie met Nederland nog eens onder de loepte nemen. Ooit. Dat voornemen kreeg in 2010 gestalte, toen ik aan mijn proefschrift begon over de rol van media in de postkoloniale verhouding tussen Nederland en Suriname tijdens de roerige jaren 80 en begin jaren 90. Zo bevond ik mij vele jaren na mijn afstuderen aan de faculteit der Politieke en Sociaal-Culturele Wetenschappen van de Universiteit van Amsterdam weer in de collegebanken vandiezelfde universiteit. Dit keer om de media, waarin ik na mijn studie emplooihad gevonden, en de inmiddels vanzelfsprekend geworden routines en regels teonderwerpen aan een analytische blik. Zoveel jaar na dato geen overbodige exercitie, die voor mijzelf – en ik hoop niet voor mij alleen – tot nieuwe inzichtenleidde. Dit boek is een bewerking van dat proefschrift", zegt De Vries."Nederlandse journalisten hebben niet bijgedragen aan een ontspanning tussen hun land en Suriname, integendeel", zei toenmalig bevelhebber Desi Bouterse invan 22 september 1987. Media in Nederland en Suriname vormden de arena waarin de strijdende partijen elkaar met woorden bevochten. Nederlandse media werden beticht van eenzijdige berichtgeving over Suriname. Ze zouden Brunswijk als held en Bouterse onveranderlijk als booswicht hebben afgeschilderd.Klopt dat ook? Hoe was het met de Surinaamse media gesteld?De Vries heeft veel onderzoek in Suriname gedaan. Zij heeft met diverse mediahuizen en journalisten in Suriname en Nederland gesproken om een beeld te kunnen scheppen van de journalistiek in de jaren tachtig van de vorige eeuw.Het eerste deelbevat een historisch overzicht van de ontwikkelingen in Suriname in relatie tot Nederland. Het tweede deelgeeft inzicht in theorieën over de media en het functioneren van de media in Suriname en Nederland, terwijl het derde deelinzoomt op de berichtgeving over Surinaamse en Surinaams-Nederlandse kwesties aan de hand van zes casestudy’s.