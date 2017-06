Enkele dagbladen hebben in de periode 6 tot en met 8 juni tegen de Tabakswet in advertenties gepubliceerd van een tabaksfabriek. Dit heeft een onderzoek van het ministerie van Volksgezondheid uitgewezen, zegt het Nationaal Informatie Instituut (NII) in een persbericht.In artikel 5 en 6 van de ‘Tabakswet’ is opgenomen, dat elke vorm van tabaksreclame ten strengste verboden is. Vanuit het ministerie is er intussen een aanmaningsbrief gestuurd naar het bedrijf, waarin wordt gewezen op het feit dat zij in ernstige overtreding is.Ook alle mediadirecteuren zijn aangeschreven, om hen te wijzen op de wetgeving die te maken heeft met tabaksgebruik en de promotie daarvan. Het is van belang om aan te geven dat een ieder die zich aan het bovenstaande schuldig maakt, ernstig in overtreding is en strafbaar gesteld kan worden.