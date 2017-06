Soedier H. heeft op de rechtszitting een celstraf van zeven jaar tegen zich horen eisen. Hem wordt verweten dat hij op 21 februari van dit jaar een familie te Kwatta heeft beroofd. Ook heeft hij de familie ernstig mishandeld. De vader en de moeder van het gezin hebbende blijvende letsels opgelopen. De man is verlamd. De familie is daarnaast getraumatiseerd. Volgens Soedier H moest de man des huizes hem SRD 9000 betalen voor bouwwerkzaamheden.Soedier H. bewerkte het echtpaar met een hamer en sloeg met een stok op het hoofd. Zij moesten voor medische behandeling naar Colombia. Hij sloeg ook de dochter van het echtpaar. De verdachte werkte voor het gezin. Op die bewuste dag had de man van het gezin hem en nog een andere werknemer laten komen voor wat werk.Op een gegeven moment nam de vrouw een kijkje en zag dat de verdachte bezig was haar echtgenoot te mishandelen. Hij mishandelde de vrouw en haar dochter ook. Hij werd bij de goudsmid aangehouden terwijl hij bezig was de gestolen sieraden te verkopen. Het echtpaar bood de verdachte onderdak aan. Ook kreeg hij geld voor zijn boodschappen. Daarnaast kreeg hij zijn salaris. Op 22 juni houdt advocaat Georgette Leter haar pleidooi.Wanita Ramnath