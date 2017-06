V.l.n.r.: Netanja Harlianto, Simran Mokiem, Winay Nandlal,

Farchanda Abdoel Wahid en Sarfaraz Muradin.





Deze scholieren zijn ook de winnaars van de Nationale Natuurkunde Olympiade. Deze bestond uit het oplossen van een aantal moeilijke theoretische opgaven en het uitvoeren van practicumopdrachten in de natuurkunde, zegt het Comité Natuurkunde Olympiade Suriname.De vijf winnaars vertrekken samen met twee begeleiders, Bing Tan en Ignaas Jimidar, op 12 juli via Nederland naar Indonesië. Suriname neemt dit jaar voor de 22e keer mee aan de Internationale Olympiade. Samen met meer dan 400 scholieren uit 86 andere landen zullen de Surinaamse leerlingen strijden om een medaille in de natuurkunde. Suriname heeft in 2014 tijdens de Internationale Natuurkunde Olympiade in Astana, Kazachstan een bronzen medaille in de wacht weten te slepen.Aan de eerste olympiade ronde op 11 juni 2016, deden 125 vwo-leerlingen mee. Hieruit werd een selectie gemaakt van 49 leerlingen die doorstroomden naar de tweede ronde. Deze leerlingen volgden een intensief trainings- en selectietraject dat werd verzorgd door docenten van de universiteit en andere natuurkundigen. Op basis van de prestaties in de derde ronde werd vervolgens een groep van 8 finalisten geselecteerd voor de vierde (finale) ronde. Hieruit werden tenslotte de 5 winnaars geselecteerd.De Nationale Natuurkunde Olympiade is een jaarlijks terugkerend toernooi en wordt sedert 1990 in Suriname georganiseerd door het Comité Natuurkunde Olympiade Suriname (CNOS). De Natuurkunde Olympiade is een door de Rotary Club Paramaribo geadopteerd project. De Surinaamse delegatie is gesponsord door het bedrijfsleven met name Stichting SEMiF, Rosebel Gold Mines N.V., Qualogy, SLM, SOL, Hakrinbank, ILACO, Mitra en Integrated Computer Services.