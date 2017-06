De in beslag genomen goederen door de politie. (Foto: KPS)





De rovers hebben vanochtend een roofoverval gepleegd aan de Frederikshoopweg in een supermarkt. De politie van Latour is via de Centrale Meldkamer ingeschakeld. De criminelen hadden de plek inmiddels verlaten voordat de wetsdienaren op de plek aankwamen. De politie trof de slachtoffers van de beroving gekneveld aan. Per ambulance zijn deze slachtoffers afgevoerd naar de afdeling Spoed Eisende Hulp (SEH) van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Na medische behandeling zijn zij heengezonden, meldt de politie Public Relations.Aan de hand van uitgewerkte informatie zijn de rovers door het Regio Bijstand Team Paramaribo gelokaliseerd op een adres te Pontbuiten. Daar werden Byorn, G. en Gio B. (beiden 28) aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. Een deel van de buit is teruggevonden.