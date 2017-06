De politie trof de verdachte op de grond. Ineens stond hij op en rende weg. Toen de kantonrechter hem dat voorhield, verklaarde hij dat hij barbie is. Volgens de verdachte hebben vier familieleden hem geslagen. Hij zou daarom wraak hebben genomen op zijn broer. Hij nam zijn bromfiets weg en verkocht die voor SRD 200. Ook stal hij vier doksen van zijn broer, die hij ook verkocht heeft.Kirankoemar R. is drugsgebruiker. Hij zegt dat hij zijn broer een lesje wilde leren. De man is recidivist. Hij is al drie keren ingerekend voor mishandeling en diefstal. Volgens de man heeft hij op die bewuste dag niemand geslagen en was iedereen was dronken, behalve hijzelf. Raadsman Hedley Derby staat de verdachte juridisch bij. De zaak staat voor 22 juni weer op de rol.Wanita Ramnath