De Belangen Organisatie Veerboten in Commewijne wordt de volgende week ontvangen door minister Jerry Miranda van Openbare Werken, Transport en Communicatie. Miranda zegt aan Starnieuws dat de organisatie een schrijven gericht had aan hem, maar door het probleem van wateroverlast had hij iedereen gevraagd om geduld te betrachten.



De boothouders willen een onderhoud met de minister over verhoging van het tarief van de veerboten van Commewijne en de subsidie die zij ontvangen van de regering. De boothouders zeggen dat er vanaf 2008 geen verhoging van de tarieven heeft plaatsgevonden. Zij kunnen het hoofd niet meer boven water houden.



Miranda voert aan dat in het gesprek geluisterd zal worden naar de belangenorganisatie. Hij kan geen toezeggingen doen over verhogingen. "Wij zullen aanhoren wat de wensen zijn van de boothouders. Er moet afgestemd worden met de minister van Financiën om na te gaan welke financiële ruimte er is," zegt de minister. Er is intussen contact gemaakt met de organisatie.



De leden van de Belangen Organisatie Veerboten in Commewijne onderhouden de trajecten: Laarwijk-Domburg, Meerzorg-Paramaribo, Nw.Amsterdam-Leonsberg, Mariënburg-Margaretha en Montressor-Kronenburg v.v.

