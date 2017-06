De verdachter verklaarde dat de vriend hem SRD 200 moet betalen, maar dat gebeurde niet. De vriend ontkent dit. Hij nam een flatscreen tv, levensmiddelen, converter, wifi box, wasautomaat, SRD 300, DVD-speler, badslippers en nog andere goederen uit de woning weg. De goederen zijn terug bij de vriend. Mettendaf hield de man voor dat ondanks zijn vriend wist dat hij een drugsverslaafde is, nam hij de man toch in huis. De buren hebben gezien hoe de man de goederen wegbracht.De rechter besloot de man te horen en ging door het proces-verbaal heen. Ze stelde vragen, maar de verdachte vertoonde onbehoorlijk gedrag. De rechter merkte op dat hij weigert om antwoord te geven. “Ik weiger niet, ik verwijs u naar het proces-verbaal”, zei de man aan de rechter. Dewanand B. heeft reeds twee vonnissen op zijn naam staan: diefstal en diefstal middels geweld de dood ten gevolge hebbende.Officier van justitie, Reshmi Rathipal, benadrukte dat de man ook de sleutels van het huis had. “Uw vriend heeft u in vertrouwen genomen en u hebt dat vertrouwen beschaamd”, merkte zij op. Op 22 juni zal deze zaak verder behandeld worden. Dewanand B. wordt juridisch bijgestaan door advocaat Georgette Leter.Wanita Ramnath