Hildenberg heeft in de drie kabinetten Venetiaan gediend als minister van Financiën. Hij heeft onder moeilijke omstandigheden het beheer gevoerd op Financiën, waarbij de tering naar de nering gelegd werd. Zijn kundigheid en bijzondere inzet wordt alom erkend en geprezen.Hildenberg is op 3 juni op 71-jarige leeftijd overleden. Gelegenheid tot nemen van afscheid in de Grote Stadskerk is van 14.00 tot 15.30 uur. Hiervan vindt de uitvaartdienst plaats. De teraardebestelling vindt plaats te Marius Rust.