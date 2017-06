Minister Jerry Miranda (rechts) overhandigt het beheer van Justitie en Politie over aan zijn collega, Ferdinand Welzijn.





Er moesten eerst administratieve zaken in orde worden gemaakt voordat Miranda kon overdragen, aangezien Welzijn formeel al belast was met de waarneming. Het ministerie van Justitie en Politie meldt dat de ondertekening van het protocol van overdracht in bijzijn van de waarnemend directeur van Justitie, Marianne Chin A Fat, heeft plaatsgevonden.Na de protocollaire ondertekening overhandigde Miranda het protocol van overdracht met de volgende documenten: het huidige organogram, de beschikking van de nieuwe organisatiestructuur van het ministerie, het concept beleidsplan 2016-2020, de begroting van 2016, concept begroting van 2017 en het document van realisatie van de dienstonderdelen aan minister Welzijn.